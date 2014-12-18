Путин: через два года мы будем жить лучше

Сейчас Президент России Владимир Путин общается с журналистами в формате пресс-конференции. Он пообещал, что уже через два года мы будем жить лучше. Экономический разворот в сторону Китая президент называет оправданным и сравнивает его с аналогичными действиями Китая.

На вопросы о том, кого конкретно имел в виду Путин, упоминая валютных спекулянтов, негативно влияющих на рубль, президент не ответил. О мерах, которые будут предприняты для выхода из кризиса, пока не говорится, однако президент уже успел подчеркнуть, что государство не планирует вводить обязательную продажу валюты компаниями, которые работают на экспорт.









