Американские индексы взлетели на заявлениях ФРС

Вчерашние торги на Уолл-стрит закончились дружным ростом всех трех индексов. DJIA прибавил 1,69%; S&P 500 – 2,04%; Nasdaq – 2,12%.

На небольшом росте нефтяных цен выросли и акции нефтяных компаний Америки — это помогло, в свою очередь, восстановиться и индексам. В среду продемонстрировали рост все 10 отраслевых групп S&P 500, «нефтянка» лидировала.

Exxon Mobil выросла на 3%; Chevron — на 4,3%. Мелкие компании «прыгнули» сильнее: Noble Energy — на 10%; Nabors Industries — на 9,3%.

Предложение Барака Обамы отменить более, чем полувековое эмбарго против Кубы вызвало ажиотаж в туристических компаниях. Royal Carribean Cruises прибавила 6,6%; Carnival Corp – 3,5%.

Подешевели акции FedEx: компания показала рост прибыли и выручки за III квартал, но прогнозы были выше продемонстрированного роста, поэтому инвесторы были разочарованы.