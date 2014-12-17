Что ждать от заседания ФРС сегодня?

В течение нескольких месяцев Федеральная резервная система зациклена — работа, работа, работа... Набирают сильную команду в США? А что насчет зарплаты? Но теперь появилась еще одна "дикая" карта — нефть. И все с нетерпением ждут, когда ФРС поднимет процентные ставки.

Фондовый рынок потерпел худшую неделю за последние годы из-за резкого падения цен на нефть. Теперь инвесторы и экономисты дружно наблюдают за ФРС — они ждут, что регулятор должен обсудить, какое влияние падение цен на энергоносители может оказать на перспективы инфляции.

ФРС ответит на все вопросы сегодня вечером. Трейдеры гадают, какие решения будут приняты в этот раз на заседании.

Дороти Уивер, генеральный директор Collins Capital и бывший председатель Федерального резервного банка в Майами считает, что ФРС скажет о том, как нефть может удерживать инфляцию относительно низкой - в своем заявлении или во время пресс-конференции из уст председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Это важно, потому что инфляция является одним из ключевых показателей, на которые ФРС смотрит на при принятии решений. Другой - рынок труда.

Время повышать ставки

Безработица продолжает падать и дополнительные рабочие места в этом году на самом лучшем уровне с 1999 года, и потому ФРС должна чувствовать себя комфортно, и наконец повысить ставки в 2015 году. Хотя отсутствие инфляции тоже должно беспокоить ФРС — ее основные задачи — максимально снизить число безработных и сохранять стабильность цен.

Если цены на нефть продолжат падать, а цены других товаров последуют этому примеру, это может быть признаком ослабления экономики и дефляции. Повышение процентных ставок будет плохой идеей, если экономика по-прежнему хрупкая.

Нефть пугает

Вот почему Уивер считает, что ФРС продолжит показывать, что любые изменения в политике будут зависеть от данных, а не от календаря. "Йеллен захочет держать свои идеи открытыми", как она сама говорила. "Люди напуганы и нервничают. Все может стать переломным моментом для рынка, и ФРС не хочет быть этим переломным моментом".

К.Кросби, рыночный стратег Prudential Financial, считает, что ФРС должна показать больше беспокойства о том, что происходит с нефтью.

Два ключевых заявления ФРС в этом месяце были о том, что падение цен на энергоносители — это хорошо, потому что это должно поднять потребительские расходы. Но при этом цены падают еще больше. "Вы можете посмотреть, как хуже стали «помогать» экономике США низкие цены. Но это может быть и признаком слабости в Европе, Китае и Японии. Кроме того, вы слышали о сокращениях рабочих мест в энергетической отрасли", - сказала она.

Инвесторы в облигации ждут, что ФРС продолжит «осторожничать», потому что если рыночная ставка поднимется, инвесторы начнут продавать облигации по выгодным ценам. "Одна из целей ФРС — удержать инфляцию под контролем. Вовсе нет. Вот почему я думаю, что доходность облигаций продолжит падать", - считает Брайан Нидлмэн, главный инвестиционный служащий в Cornerstone Financial Partners.

Paul R. La Monica для CNN Money. Перевод - Anton Esin. Иллюстрация - CNN Money.

