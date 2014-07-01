Основные события вторника

В мире: опубликован квартальный экономический обзор Банка Японии Tankan за II квартал; появились июньские значения PMI в обрабатывающей промышленности Китая и в производственной сфере Японии.

В Европе: в 11.50 мск будут опубликованы июньские PMI обрабатывающей промышленности Франции и Германии; в 11.55 - данные об уровне безработицы в Германии; в 12.00 — июньский PMI для еврозоны, в 13.00 — уровень безработицы в еврозоне за июнь.

В США: в 16.00 — публичное выступление министра финансов; в 17.45 опубликуют июньский PMI в обрабатывающей промышленности; в 18.00 — производственный индекс ISM; в 18.00 — информация об изменении суммы расходов на строительство в мае.

В России: Казначейство разместит на депозитах 140 млрд рублей (отбор заявок будет проведен на Московской Бирже); реестр акционеров ВТБ для получения дивидендов закрывается.