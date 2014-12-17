Из индекса MSCI Emerging Markets, возможно, вычеркнут Россию

Сегодня MSCI распространил сообщение о том, что экономические новости из России могут стать причиной исключения страны из сводного индекса развивающихся рынков.

Для того, чтобы это произошло, российским властям достаточно будет ввести контроль за движением капитала и за операциями в валюте, нарушив критерий свободы притока и оттока капитала. Если этой свободы нет — страна по определению не может входить в список развивающихся рынков.



В этом случае по классификации MSCI Россия будет обозначаться как Standalone Market, который не входит ни в одну существующую группу.

Окончательное решение будет принято по результатам подробных консультаций с инвесторами.