Из индекса MSCI Emerging Markets, возможно, вычеркнут Россию

0
468
Сегодня MSCI распространил сообщение о том, что экономические новости из России могут стать причиной исключения страны из сводного индекса развивающихся рынков.
Для того, чтобы
это произошло, российским властям
достаточно будет ввести контроль за
движением капитала и за операциями в
валюте, нарушив критерий свободы притока
и оттока капитала. Если этой свободы
нет — страна по определению не может
входить в список развивающихся рынков.
В этом случае по классификации MSCI Россия будет обозначаться как Standalone Market, который не входит ни в одну существующую группу.
Окончательное решение будет принято по результатам подробных консультаций с инвесторами.