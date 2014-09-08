Прогноз фондового и сырьевого рынка на 8 — 12 сентября

На этой неделе не будет опубликовано практически никакой важной макростатистики. Геополитическая напряженность снижается — этот факт положительно скажется на индексах, и американских, и европейских, и даже азиатских. Технически возможны нисходящие коррекции, но, например, в случае «американской тройки» откат цен от максимумов будет означать только то, что можно открывать длинные позиции.



Если индексы пробьют текущие максимумы, то откроется новая долгая дорога вверх. Так, Dow Jones при этом начнет расти к 17200,00; Nasdaq — к 4200,00; S&P – к 2050,00. Европейские индексы в условиях «подвешенного состояния» на тему санкций не особенно растут, но и не падают, что тоже хорошо. Если не будет принят новый пакет санкций, то индексы Европы подрастут: DAX – к уровню 10053,5; FESX — к 3320. Японец может получить хорошую подержку, особенно если Центробанк страны введет дополнительные меры стимулирования экономики Японии. Цель роста Nikkei в этом случае будет на уровне 15958 и 16150.

Что касается товарно-сырьевого рынка, то ожидается снижение золота. Актив этот поддерживался геополитической напряженностью, однако сейчас в краткосрочной перспективе ожидается некоторое затишье на политических фронтах. В итоге золото будет двигаться вниз к уровню поддержки 1248,83 доллара за тройскую унцию, и дальше вниз до 1233,08. Впрочем, если в конце недели выйдет слабая макростатистика из США — золото может скорректироваться вверх.

Нефть по-прежнему не испытывает никаких тенденций для роста. Прекращение огня на Украине может снизить вероятность санкционных витков, а значит — будет происходить снижение давления на экономики стран Европы, и как следствие — увеличение спроса на нефть. В целом диапазон торговли WTI будет находиться на 92,62 — 95,95, а Brent – на 100,16 — 103,13 долларах за баррель.



