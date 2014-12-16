… зато подешевел бензин!

На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал нефтяников за то, что при дешевеющей нефти почему-то дорожает бензин. Нефтяники отреагировали: ЛУКОЙЛ обещает снизить цену на 50 копеек, «Газпром нефть» - до 50 копеек, «Сургутнефтегаз» - на 20 — 40 копеек, «Башнефть» - на 10 копеек.

Что будет дальше — не совсем ясно: после Нового Года вводится налоговый маневр, который сделает рентабельным экспорт бензина. В этом случае продавать готовый бензин за границу будет выгоднее, чем на внутреннем рынке, и тогда рост цен на транспортное топливо неизбежно возобновится — этого будут требовать законы рынка.



Впрочем, 50 копеек при нынешней цене на нефть и бензин — это слишком мало, особенно если учесть, что сейчас большинство заправщиков продает топливо, закупленное месяц — полтора назад, при более серьезных ценах. Поэтому, вполне возможно, что в оставшиеся до Нового Года две недели цена на бензин успеет ощутимо снизиться.