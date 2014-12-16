Источник в Сбербанке опроверг новость о приостановке кредитования физлиц

Да, новостной фон во вторник, 16 декабря, очень насыщенный и одновременно слишком нервозный. После сообщений о том, что евро дорос до ста рублей многие СМИ повелись на новость о том, что Сбербанк с 16 декабря перестанет кредитовать физлиц.



Источник «Газеты.ру» в Сбербанке опроверг сообщения о приостановке кредитования населения. Таким образом, новость издания "Профиль" оказалась недостоверной.

К слову, эту новость успели ретранслировать достаточно большое количество российских СМИ.

UPD: «У нас нет никаких ограничений, работаем, как обычно», — заявили в пресс-службе.