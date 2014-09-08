Обзор прошедшей недели

На валютном рынке продолжалось снижение пары EUR/USD, которая отметила минимум с июля 2013 года (1,2919), потеряв 1,33% под влиянием неожиданного решения ЕЦБ. Серьезно «свалился» и британец — он ждет референдума в Шотландии. Пара GBP/USD потеряла 1,61%.

Основные фондовые индексы закрыли прошедшую неделю в зеленой зоне. Очень весело двигались европейские индексы: EU Stocks 50 прибавил 3,36%, DAX окреп на 3,06%. Всему этому поспособствовали решительные действия европейского регулятора — ЕЦБ понизил основную процентную ставку с 0,15% до 0,5%, а ставку по депозитам — до -0,2%. В октябре регулятор начнет выкуп нефинансовых активов частных компаний. Всё это должно поспособствовать ускорению роста экономики еврозоны.



Чуть менее активно росли индексы Америки: Dow Jones прибавил 0,28%, S&P окреп на 0,39%, а Nasdaq “потолстел» на 0,23%. Сейчас американская тройка находится на своих максимумах, а макроэкономический фон смешанный, поэтому рост показывается, но его сложно назвать взрывным.

Азиатские индексы тоже окрепли по итогам недели: Nikkei прибавил 1,71%, Hang Seng окреп на 2,22%.

Из отдельных компаний стоит упомянуть, конечно же, Apple, который обвалился на 4,13%. Причин тому две: Samsung презентовал свои новые мобильные устройства, плюс к тому был взломан сервис iCloud.

Нефтяные котировки по итогам недели упали: Brent потеряла 2,11%, WTI “похудела» на 2,44%. Оно и понятно: добыча в США на тридцатилетних максимумах, на европейский рынок возвращается Ливия, а европейская экономика находится не в лучшей форме, что отрицательно влияет на спрос.

Драгоценные металлы тоже снизились по итогам недели. Золото потеряло 1,46%, серебро 1,37%. Всё это вызвано укреплением доллара и «устаканиванием» геополитической ситуации.