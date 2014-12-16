Пресс-служба "Роснефти": ЦБ «пристрелил экономику, чтобы не мучилась»

Сегодня только ленивый не высказался насчет повышения центробанком базовой процентной ставки. И вот очередное мнение по этому поводу — от пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева: «Банк России своим решением поднять ключевую ставку с 10,5% до 17% пристрелил экономику страны, чтоб она не мучилась». Об этом он сказал в эфире «Русской службы новостей».

«ЦБ утверждал, утверждает и продолжает утверждать, что он не отвечает за экономический рост, только за рубль. Ну вот на могиле российской экономики и будет написано: «Рубль стоял крепко», — добавил глава пресс-службы «Роснефти».

Он считает, что главная проблема России сейчас — это остановившийся экономический рост. А Банк России не обращает на это внимание и продолжает следовать своей старой валютной политике. «Монетарная политика ЦБ, которую осуществляли еще до Набиуллиной, загнала экономику в рецессию. Без всяких санкций, без всего, просто курсовой политикой», — отметил Леонтьев.