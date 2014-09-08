Alibaba Group объявила цены на акции в IPO

В пятницу Alibaba Group опубликовала цены на акции в предстоящем IPO. Они составят $60-66 за ADR (равна 1 акции). Исходя из этого, компания целиком оценивается в $147,9-162,7 млрд. На американском рынке Alibaba станет третьим по стоимости участником интернет-рынка после Google и Facebook.

Компания предложит инвесторам 13% акций и может таким образом привлечь $19,2-21,1 млрд. А если банки-организаторы — Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley — воспользуются опционом, то сумма сделки может возрасти до $24,3 млрд. В таком случае это будет крупнейшее IPO в мировой истории.



Встречи с инвесторами начинаются сегодня, как и планировали, а размещение запланировано на 18 сентября. На следующий день после этого пройдут первые торги акциями, сообщает Bloomberg.

К слову, в России партнером крупнейшего китайского интернет-ритейлера Alibaba может стать компания PonyExpress, сообщил ИТАР-ТАСС. Именно этот почтовый оператор будет доставлять по России товары, приобретенные на интернет-платформах, входящих в Alibaba Group.