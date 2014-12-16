Work plan for the GBPUSD pair on 12/16/2014
Аналитика и прогнозы

Work plan for the GBPUSD pair on 12/16/2014

16 декабря 2014, 07:18
Oleg Sergienko
Oleg Sergienko
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Work plan for the GBPUSD pair on 12/16/2014
Файлы:
gbp_16_12.png  70 kb
##GBPUSD