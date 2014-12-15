Пришел конец бычьему рынку?

Колумнист портала CNN Money Пол Ла Моника рассуждает: неужели наконец-то заканчивается бычий рынок?

В прошлую пятницу мы могли только надеяться на то, что наконец-то неделя заканчивается. Это действительно было похоже больше на какую-то Чумовую пятницу на фондовом рынке, где падение цен на нефть снова продолжились.

Индекс Dow Jones упал более чем на 300 пунктов и закончил неделю с потерями в 3,8%. Это были его худшие показатели за три года. S&P 500 снизился более чем на 3,5% за неделю — и это самое большое снижение с мая 2012 года. Nasdaq, «дом» для многих популярных акций — Apple, Google, Facebook снизился на 2,7%.

Похоже, что это начало долгожданной коррекции - откат в размере 10% от недавних максимумов? Волатильность рынка усилилась в два раза во второй половине 2014 года. Инвесторы снова напуганы.

Резкая распродажа нефти все изменила. Цены на нефть WTI были ниже $58 за баррель, а это самые низкие уровни за пять лет. Энергетические акции сильно пострадали из-за этого. Тем не менее, нефтяные акции не купили только крупные неудачники в пятницу - и это может быть признаком того, что инвесторы становятся более осторожными на рынке в целом.

Акции компаний Caterpillar, DuPont упали более чем на 2% вместе с другими - Dow Exxon Mobil и Chevron в пятницу. Акции Telecom тоже проигрывают, Verizon снизилась на 1% в пятницу и на 6% за неделю. Операторы связи Windstream и Frontier были аутсайдерами в S&P 500.

Но даже если распродажа быстро распространится на другие секторы, похоже, инвесторы уверены, что дешевые цены на газ будут по-прежнему стимулировать потребительские расходы в США.

Интересно будет посмотреть, как долго эта тенденция может продлиться. Если цены на нефть продолжат падать, а экономика Европы, Азии и Латинской Америки будет дальше слабеть, в конечном итоге даже экономике США должно быть немного больно.



