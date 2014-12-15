USD/JPY: Иена укрепляется к доллару в понедельник

В понедельник утром пара доллар/иена снижается из-за опасений, что мировой экономический рост замедляется. Аналитики делают такие выводы после пятничного снижения нефтяных цен.

Так к 8:55 по мск курс доллара к иене снизился до 118,59 (минус 0,16%), на предыдущем закрытии пара торговалась на уровне 118,8.

Падение нефтяных цен более чем на 40% за полгода спровоцировало рост опасений инвесторов о том, что снижение цен окажет больше вреда для мировой экономики, чем пользы для потребителей.

Рост японской иены также связывают с победой в парламентских выборах Либерально-демократической партии премьер-министра страны Синдзо Абэ. Сегодня Абэ по итогам победы партии на выборах заявил, что намерен сохранить все посты за членами нынешнего кабинета.

Теперь в центре внимания участников рынка будет заседание ФРС 16-17 декабря, где регулятор может дать более ясное представление о повышении процентной ставки в следующем году.