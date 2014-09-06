Hong Kong Airlines планирует провести IPO в двух валютах - впервые в Гонконге

Региональный авиаперевозчик Hong Kong Airlines International Holdings Ltd подал заявку на первое в истории гонконгской биржи размещение в двух валютах, рассчитывая дать ход освоению внушительного объема депозитов в юанях в местных банках. IPO станет важным событием для Гонконга, который не прочь укрепить свои позиции в качестве глобального центра для торговли в китайской валюте. Он уже в 2011 году установил требования для торговли акциями в юанях в дополнение к гонконгским долларам.

Перевозчик может привлечь порядка $600 миллионов для покупки нового авиапарка, сказал источник, которому хорошо известны эти планы. Расширение флота имеет большое значение для дальнейшей экспансии на китайский рынок, а также в конкуренции с Cathay Pacific Airways Ltd.



Пока нет никаких данных о размере сделки и количестве планирующихся для размещения акций. "Огромный объем юаней просто не работает в руках преимущественно розничных инвесторов", - сказал источник, который отказался быть названным, пока детали IPO официально не объявлены.

До сих пор только две листингованные в Гонконге компании имели возможность воспользоваться преимуществом размещения в двух валютах, однако они продали акции только в юанях. В случае успеха IPO Hong Kong Airlines, другие компании смогут использовать подобную схему размещения. Авиакомпания наняла JP Morgan на роль единственного спонсора своего IPO.

Хитрый способ сохранить акции уже придумали в компании: перевозчик рассчитывает привлечь розничных инвесторов в размещение, предлагая им скидки или вовсе бесплатные билеты на перелёты для тех, кто не будет продавать акции какое-то время после IPO. Подобным методом уже пользовалась малайзийская AirAsia X Bhd, которая дарила билеты тем розничным инвесторам, которые купили минимум 10.000 акций авиаперевозчика во время IPO в 2013 году и не продавали их не менее года.