Индексы Уолл-стрит впервые за 4 сессии показали рост

Фондовые индексы США вчера выросли. Хорошую службу сослужили положительные данные о розничных продажах и о рынке труда.

DJIA прибавил 0,36%; S&P 500 вырос на 0,45%; Nasdaq окреп на 0,52%.

Эксперты предполагают, что на рост экономики начало влиять снижение цен на топливо — отложенный эффект удешевления нефти рано или поздно должен был наступить.



Хорошо прибавил сектор розничного ритейла, поднявшись за день на 1%.

Среди отдельных компаний можно выделить ритейлеров Staples Inc и Office Depot, которые взлетели на 8,7% и 12,1% соответственно. Это связано с тем, что хедж-фонд Starboard Value увеличил свои доли в обеих этих компаниях.

General Electric в четверг прибавила 0,6% - сегодня, скорее всего, компания объявит о повышении дивидендов на 14%.