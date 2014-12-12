Торги в пятницу начнутся снижением котировок

На последних торгах индекс ММВБ снизился на 2,14% - до 1455. По итогам четверга американский фондовый рынок увеличился: S&P 500 +0,45% -до 2035. Хорошие данные по розничным продажам за ноябрь способствовали этому росту. Нефть остается под давлением.

Фьючерс на нефть Brent снизился до $63,39. Цель - $60. В 2015 году уже уверенно прогнозируют снижение до $40-50. Если будут хорошие коррекции вверх, используйте для продаж. Уровни сопротивления - $67, $70, $72-73.

Золото в это время продолжает колебаться в районе $1220-1230. Если закрепится-таки выше $1220, то есть все шансы на продолжение роста — до $1240, $1260. Уровни поддержки — $1190, $1160, $1140.

Скорее всего, пятница на российских торгах откроется снижением котировок. Сейчас ситуация вся в рамках нисходящего тренда, цель которого, вероятно, район 1350-1400 по индексу ММВБ.

Из отчетов ждем сегодня в 16:30 по мск данные по индексу цен производителей за ноябрь. В 17:55 - индекс потребительского доверия за декабрь.