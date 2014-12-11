Microsoft начинает принимать биткоины для оплаты приложений и игр

Microsoft стала второй крупной технологической корпорацией, которая начала принимать биткоин. Она неожиданно ввела такую возможность через несколько месяцев, после того, как криптовалюту начали принимать два подразделения eBay: PayPal и Braintree. Это было отмечено как прорыв в развитии биткоина.

На этой неделе Microsoft открыла возможность оплаты биткоинами своих приложений, игр и другого цифрового контента из Windows, Windows Phone, игр Xbox, музыки и видео.

Нецифровые продукты пока за криптовалюту не продаются.