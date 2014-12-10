Разговор с премьер-министром: сегодня Медведев ответит на вопросы журналистов

Сегодня в полдень в прямом эфире премьер-министр РФ Дмитрий Медведев будет говорить об итогах 2014 года в программе «Разговор с премьер-министром». Это уже седьмая встреча с журналистами в рамках программы.

В форме вопросов-ответов должна пройти сегодня эта программа. Медведев ответит на вопросы ведущих российских телеканалов - Первого канала (представляет Ирада Зейналова), ВГТРК (Сергей Брилёв), НТВ (Вадим Такменёв), РЕН ТВ (Марианна Максимовская) и телеканала «Дождь» (Михаил Зыгарь). Скорее всего, основная часть вопросов будет об экономике и нынешнем состоянии страны.

Эксперты ждут, что главной темой «Разговора» будет ситуация в экономике, особенно все, что касается импортозамещения. Может быть, затронут какие-то темы, касающиеся послания Владимира Путина Федеральному Собранию, которое было на прошлой неделе. Дмитрий Медведев позавчера сообщил свои заместителям, что подписал 30 поручений для исполнения послания президента, среди которых есть поручения о снижении неэффективных расходов бюджета, развитии малого бизнеса, а также ряд поручений, связанных с изменением законодательства в социальной сфере, здравоохранении и образовании.