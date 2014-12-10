Нефть Brent продолжает дешеветь, потеряв еще 1$ на переизбытке запасов

Сегодня Brent потеряла еще около 1 доллара за баррель, возобновив падение после вчерашней недолгой отсрочки. Сейчас, на 8.34 мск, нефть марки Brent торгуется на уровне 66,04 доллара за баррель, WTI – на 62,97 $.

«Несмотря на разовые внутридневные движения, фундаментальная картина не изменилась, и это — опережение поставки, не соответствующее спросу в течение большей части года», — говорит Фин Зибель, ведущий аналитик Национального Банка Австралии. — «Нефть продолжает непрерывный марш вниз, и лично мне очень интересно увидеть, где она наконец остановится. Пока мы не наблюдаем признаков замедления».

Стимул сегодняшнего снижения котировок «черного золота» - информация о запасах нефти в США. Аналитики ожидали, что они снизятся на 2,2 млн баррелей, а они, напротив, выросли на 4,4 млн.



Что касается глобального переизбытка нефти на мировых рынках, то, к примеру, Американское Управление Энергетической информации урезало свой прогноз роста производства нефти на 2015 год приблизительно на 100 000 баррелей в день. Предположительно, это связано с низкой ценой на углеводородное сырье, при которой рентабельность добычи начинает вызывать сомнения.

Министр энергетики Алжира заявил вчера, что ОПЕК, возможно, соберет экстренное совещание до регулярной своей встречи (которая запланирована в июне), чтобы обсудить, что делать с глобальными излишками сырья.