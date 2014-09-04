Сенсация! ЕЦБ неожиданно сокращает процентные ставки!

Ставки европейского регулятора сокращены до новых рекордно низких уровней в борьбе против надвигающейся дефляции.

Неожиданно для аналитиков процентные ставки европейского Центробанка сегодня были понижены с 0,15% до 0,05%. Подавляющее большинство экономистов — 43 из 47 опрошенных Wall Street Journal – не ожидали таких резких изменений в свете комментариев Марио Драги после июньского рекордного понижения.



В своем сегодняшнем объявлении ЕЦБ не сделал никаких намеков на другие меры изменения монетарной политики. Впрочем, отсутствие этих намеков не означает, что дополнительных мер не будет — Драги может объявить о них позже, на своей ежемесячной пресс-конференции, которая вот-вот начнется.