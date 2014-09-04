Сенсация! ЕЦБ неожиданно сокращает процентные ставки!

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Ставки европейского регулятора сокращены до новых рекордно низких уровней в борьбе против надвигающейся дефляции.
Неожиданно для
аналитиков процентные ставки европейского
Центробанка сегодня были понижены с
0,15% до 0,05%. Подавляющее большинство
экономистов — 43 из 47 опрошенных Wall
Street Journal – не ожидали таких резких
изменений в свете комментариев Марио
Драги после июньского рекордного
понижения.
В своем сегодняшнем объявлении ЕЦБ не сделал никаких намеков на другие меры изменения монетарной политики. Впрочем, отсутствие этих намеков не означает, что дополнительных мер не будет — Драги может объявить о них позже, на своей ежемесячной пресс-конференции, которая вот-вот начнется.