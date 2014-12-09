Чаевничать в 2015 будет дорого

С наступлением Нового Года оптовики поднимут цену на чай и кофе. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на «Росчайкофе». Затраты на сырье для изготовления двух любимых нами напитков увеличиваются. Оптовые цены вырастут минимум на 10%, розничные, соответственно, - на 20%.
Естественно,
все связано с ростом цен на импортное
сырье в силу обвала национальной валюты.
На сегодняшний день объем чая, который
выращивается в Краснодарском крае
(единственный чайный регион нашей
страны), покрывает максимум 0,02% потребности
российского рынка. Если выжать из региона
всё возможное — внутреннее производство
чая в стране достигнет 1%. Остальные 99%
в любом случае придется экспортировать.
В отпускной цене чая среднего ценового
сегмента доля сырья составляет порядка
50%, а в молотом кофе от сырья зависит 60
— 70% цены. Остальное приходится на
упаковку, развес, дизайн, обработку и
т. д.
Производители и чая, и кофе подтверждают, что цены вырастут, но насколько — точных прогнозов не дается. Крупные представители бизнеса, такие, как, к примеру, Unilever (чай Lipton, Brooke Bond, Беседа) напрямую заявляют, что разница курсов валют — не единственный фактор формирования цены, поэтому они будут стараться сохранять адекватную стоимость продукции. А вот «Московская чайная фабрика» пообещала на четверть увеличить цены уже в декабре (марки чая «Тот самый», «Чай со слоном», «Никитин»).
Производители кофе говорят, что в Бразилии была засуха, и поэтому стоимость кофе арабика во всем мире в долларах подорожала на 60% с начала года. Результат — будет дорожать и кофе, причем очень ощутимо.