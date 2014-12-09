Чаевничать в 2015 будет дорого

С наступлением Нового Года оптовики поднимут цену на чай и кофе. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на «Росчайкофе». Затраты на сырье для изготовления двух любимых нами напитков увеличиваются. Оптовые цены вырастут минимум на 10%, розничные, соответственно, - на 20%.

Естественно, все связано с ростом цен на импортное сырье в силу обвала национальной валюты. На сегодняшний день объем чая, который выращивается в Краснодарском крае (единственный чайный регион нашей страны), покрывает максимум 0,02% потребности российского рынка. Если выжать из региона всё возможное — внутреннее производство чая в стране достигнет 1%. Остальные 99% в любом случае придется экспортировать. В отпускной цене чая среднего ценового сегмента доля сырья составляет порядка 50%, а в молотом кофе от сырья зависит 60 — 70% цены. Остальное приходится на упаковку, развес, дизайн, обработку и т. д.



Производители и чая, и кофе подтверждают, что цены вырастут, но насколько — точных прогнозов не дается. Крупные представители бизнеса, такие, как, к примеру, Unilever (чай Lipton, Brooke Bond, Беседа) напрямую заявляют, что разница курсов валют — не единственный фактор формирования цены, поэтому они будут стараться сохранять адекватную стоимость продукции. А вот «Московская чайная фабрика» пообещала на четверть увеличить цены уже в декабре (марки чая «Тот самый», «Чай со слоном», «Никитин»).

Производители кофе говорят, что в Бразилии была засуха, и поэтому стоимость кофе арабика во всем мире в долларах подорожала на 60% с начала года. Результат — будет дорожать и кофе, причем очень ощутимо.