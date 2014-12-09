Американские банки просят забрать крупные суммы со счетов

Банки США буквально просят крупных клиентов забрать со своих счетов крупные суммы. Иначе с компаний будут брать комиссию за обслуживание депозитов (раньше обслуживание было бесплатное). Теперь депозиты станут менее выгодными для банков и добавят проблемы компаниям.

Недавно стало известно, что несколько крупных американских банков — например, J.P. Morgan Chase, Citigroup, HSBC Holdings, Deutsche Bank и Bank of America — стали отправлять сообщения некоторым своим клиентам, что им необходимо в ближайшее время забрать средства с депозитных счетов. Они как бы предупредили своих любимых клиентов.

Предупреждение не безосновательное - банки вводят сборы для определенных депозитов в связи с изменениями в банковском регулировании. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новые правила вступают в силу 1 января 2015 года. Цель нововведения — повысить безопасность финансовой системы, такова задумка правительства США. Кредитным организациям добавится еще одна обязанность — иметь достаточное количество «хороших» активов, которые можно будет продать в случае кризисного оттока депозитов в течение месяца. Получается, что банкам попросту запретят использовать средства из депозитов для выдачи кредитов, а значит, крупные депозиты будут совсем невыгодными.

Так, по новым правилам банки обязаны держать на счетах не менее 3% суммы застрахованных розничных депозитов (наиболее надежные), для корпоративных вкладов - 40%, а для депозитов финансовых институтов (например, хедж-фондов) — 100%. Такие меры позволят обезопасить банки от рецессии и должны способствовать финансовой стабильности.

Однако, экономисты считают, что это произведет обратный эффект. «На деле все будет наоборот», - считает вице-президент Торгово-промышленной палаты США Томас Куаадмэн. Некоторые хедж-фонды уже предупредили, что начнут брать плату за обслуживание депозитов — примерно $500 ежемесячно.

В свою очередь, J.P. Morgan и Bank of New York Mellon уже берут с корпоративных клиентов сборы за депозиты в евро. Банк State Street начать то же самое в конце года.