Резкое обрушение Shanghai Composite: фиксация прибыли или разворот тренда?

Если представлять фондовый рынок Китая как американские горки, то сегодня за два часа до окончания азиатской торговой сессии на горках был как раз тот момент, когда люди закрывают глаза и начинают кричать от страха.

Перед самым закрытием торгового дня Shanghai Composite резко рухнул сразу более, чем на 8% от своего суточного пика. Всего лишь в 8.00 мск индекс шел с 2%-ным превышением от вчерашнего закрытия, а через два часа он уже закрывался с потерей на 5,4%. Такого внутридневного снижения китайский индекс не видел уже пять лет.



Экстремальная волатильность заключалась и еще в одном рекорде — на этот раз он касается товарооборота. Суммарный объем торгов на Шанхайской бирже сегодня достиг 128 млрд долларов, что почти в семь раз выше среднего значения за 2014 год.

С апреля китайский фондовый рынок непрерывно рос: розничные инвесторы открывали новые счета и в меньшей степени интересовались альтернативными способами инвестирования. Рано или поздно должен был наступить разворот. Буквально пару часов назад он мог наступить: Shanghai Composite, который отслеживает акции крупнейших компаний материкового Китая, рухнул на 5,1% сразу, помпезно закончив серию из 12 победных сессий подряд.

Годовой рост шанхайского индекса все еще демонстрирует 35%-ный рост, но сейчас неясно, был ли сегодняшний инцидент результатом фиксации прибыли (беспрецедентного масштаба фиксации прибыли!), либо это всё-таки резкий разворот рынка.