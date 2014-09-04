У центробанка нет задачи сократить число банков

У Центробанка нет задачи сократить количество банков в стране — есть задача очистить рынок от недобросовестных участников. Об этом в ходе XII Международного банковского форума в Сочи заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков, передает портал Банки.ру.

«Нет задачи по сокращению числа банков, есть задача по освобождению рынка от недобросовестных участников, от тех, кто не соблюдает российское законодательство по противодействию отмыванию капитала, — сказал депутат, отметив, что обсуждал тему лично с председателем ЦБ РФ. — И это правильно, так как эти банки бросают тень на всю систему, они вредят системе».

С начала нынешнего года лицензий лишились 55 кредитных организаций. В настоящее время в стране насчитывается порядка 830 банков.