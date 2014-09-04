Что хуже - санкции США или политика ЦБ РФ?

Банк России и его политика постоянно подвергаются критике за свою приверженность к контролю за инфляцией. Очередную порцию этой самой критики ЦБ получил от советника президента по вопросам региональной экономической интеграции Сергея Глазьева.

Он опубликовал статью, которую назвал "Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной экономике". Основная мысль заключается в том, что Банк России своей борьбой с инфляцией попросту душит экономику, которая так нуждается в кредитных ресурсах. Особенно господин Глазьев сокрушается по поводу недавнего повышения ставки. Такое действие само по себе не может идти на пользу экономике, а на фоне американских и европейских санкций выглядит просто нелогично, считает он.



Сам же советник президента выступает за накачку экономики деньгами, то есть фактически за эмиссию денежных средств. В своей статье он даже обосновывает практические рекомендации по переходу от внешних к внутренним источникам долгосрочного кредитования с одновременным принятием мер по прекращению оттока капитала.

Финансовая независимость, прекращение незаконного оттока капитала, а также рублевые расчеты во внешней торговле — это и есть достойный ответ на санкции, по мнению Глазьева.

В теории же накачка экономики ликвидностью может привести к гиперинфляции и обвальному падению национальной валюты, которая, к слову, еще пару дней назад и так обновила исторические минимумы к доллару США. Как быть с этим вопросом, не совсем понятно, да и готова ли экономика к таким кардинальным изменениям - большой вопрос.

Кстати, стоит отметить, что господин Глазьев призывал обратиться к печатному станку еще весной, когда конфликт с Западом только разгорался. Так или иначе, о возможном запуске печатного станка в России в последнее время говорят все чаще. По мнению некоторых экспертов, периодический вброс этой идеи в СМИ даже может быть своего рода подготовкой к предстоящим переменам. Однако в таком случае, вероятно, придется сменить и руководство ЦБ РФ, поскольку проводить одну политику, а придерживаться другой, может быть довольно проблематично.

Если судить по высказываниям Сергея Глазьева, становится ясно, что в его голове есть план по превращению России в автономную евразийскую державу. Именно поэтому большинство его предложений направлены на максимальную изоляцию от западного мира, в связи с чем санкции он воспринимает достаточно позитивно, считая, что они идут России на пользу. В частности, он был одним из тех, кто лоббировал создание Национальной платежной системы, приводя в пример Китай. Глазьев предлагал принять закон, согласно которому все расчеты по банковским карточкам внутри страны проходят через национальный операционный центр. И Visa, и MasterCard ничего не смогут этому противопоставить.

Указывал он и на необходимость создания своей собственной системы информационного обмена между коммерческими банками, международной, открытой для других банков. А систему SWIFT, через которую обмен информацией идет сейчас, он называл ненадежной, поскольку она контролируется Брюсселем, а значит несет определенные риски. Нельзя не отметить, что это высказывание стало, по сути, пророчеством, поскольку совсем недавно премьер Великобритании Дэвид Кэмерон обещал добиваться отключения российских банков от системы SWIFT.

Кстати, вполне возможно, что его идея с печатным станком тоже имеет право на жизнь. В конце концов, раз уж из-за санкций российские банки потеряли доступ к западным рынкам капитала, необходимо создавать внутренний. Уже было объявлено о создании определенных фондов, которые будут заниматься целевым финансированием, то есть выделять средства под конкретные проекты. Вот здесь и можно было бы использовать эмиссию.

Кстати, не так давно появлялась информация о том, что Банк России со следующего года сможет выходить на рынок и покупать активы на свой баланс. Речь идет о долговом и фондовом рынках. Если данная информация подтвердится, то вполне можно считать, что она хотя бы частично содержит идеи господина Глазьева.