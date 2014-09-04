Европейские индексы падают. Британия - не в тренде.

В начале торгов в четверг большинство европейских фондовых индексов уходит в минус в ожидании итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), отмечает Bloomberg. По оценкам большинства экспертов, опрошенных Bloomberg, ЕЦБ не станет менять ставки на заседании в четверг.Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,15%, Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:48 мск снизился на 11,41 пункта (0,35%), САС 40 похудел на 0,4%, DAX - на 0,49%, и только британец держится молодцом: FTSE 100 поднялся на 0,1%.

Стоимость акций немецкой строительной компании Bilfinger SE потеряла целых 9,5%, что в целом немудрено: компания в третий раз понизила прогноз прибыли на текущий год. Бумаги британской строительной фирмы Balfour Beatty подорожали на 2,1%. Она объявила о продаже своего подразделения Parsons Brinckerhoff (планирование, проектирование и строительство транспортных магистралей) канадской инжиниринговой компании WSP Global Inc. за $1,35 млрд. Акции Standard Life Plc выросли в цене на 9,4% на информации о том, что британский страховщик продает свое канадское подразделение за 4 млрд канадских долларов ($3,7 млрд) компании Manulife Financial. Standard Life сообщила, что направит на выплаты акционерам 1,75 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд), или 19% рыночной стоимости канадского подразделения, после завершения его продажи.