«ВКонтакте» может перейти под полный контроль Mail.Ru

Крупнейшая в России социальная сеть «ВКонтакте» в ближайшее время может перейти под полный контроль Mail.Ru Group, в свою очередь подконтрольной USM Holding Алишера Усманова и его партнеров. Переговоры об условиях выкупа группой 48 процентов долей «ВКонтакте» у фонда UCP Ильи Щербовича находятся в финальной стадии. Об этом в четверг, 4 сентября, пишет газета «Ведомости».

По данным источников издания, сделка может произойти в течение нескольких недель. Покупателем доли UCP может стать либо сама Mail.Ru Group, либо некая сторонняя, но дружественная акционерам группы структура. Именно по такой схеме была выкуплена доля основателя и бывшего гендиректора «ВКонтакте» Павла Дурова.

В декабре 2013 года его пакет — 12 процентов — приобрел по неизвестной цене Иван Таврин, гендиректор «Мегафона» (как и Mail.Ru Group, подконтрольного USM Holding), а три месяца спустя он перепродал его Mail.Ru Group за 12,43 миллиарда рублей. Сейчас Mail.Ru Group владеет 52 процентами «ВКонтакте».

Кто именно может выступить в роли покупателя, источники «Ведомостей» не уточняют, но они убеждены, что средством расчета с продавцом будут наличные. Стоимость 48 процентов долей компании может достигать почти 1,4 миллиарда долларов.

Человек, хорошо знакомый с совладельцами «ВКонтакте», недавно рассказывал изданию, что еще летом 2014 года Усманов предложил Дурову вернуться в компанию — не на операционные позиции, а на должность «главного архитектора» сети. Источник, близкий к «ВКонтакте», сомневается, что основатель соцсети вернется — для него это «пройденный этап». Сам Дуров не ответил на вопрос «Ведомостей» о возможности возвращения в компанию.