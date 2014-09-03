4 сентября 2014 года - Важный день для EUR и СHF, а для GBP к сожалению все впереди.
Прогнозы

4 сентября 2014 года - Важный день для EUR и СHF, а для GBP к сожалению все впереди.

3 сентября 2014, 21:45
Izzatilla Ikramov
Izzatilla Ikramov
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Важный день для EUR и СHF, а для GBP к сожалению все впереди.

Согласно произведённым расчетам потенциальной силы/слабости валют, ожидается хороший рост EUR против практически всех валют, возможно это и будет разворотом для нисходящего тренда для пары EUR/USD. Это касается и для CHF. Для GBP возможно обновление минимумов, и после этого присоединение к усиливающимся европейским валютам. AUD имеет хорошие шансы укрепления против GBP (подразумевается обновление минимумов GBP/AUD), рост AUD/NZD. Ожидается также спад NZD против большинства валют. Для CAD также присутствует негативный настрой, возможен рост USD/CAD и спад CAD/JPY.   

 

Всего наилучшего,

 

IzaTrade 

#EUR/USD, usd/cad, CAD/JPY, AUD/NZD, GBP/AUD