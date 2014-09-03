4 сентября 2014 года - Важный день для EUR и СHF, а для GBP к сожалению все впереди.

Важный день для EUR и СHF, а для GBP к сожалению все впереди.

Согласно произведённым расчетам потенциальной силы/слабости валют, ожидается хороший рост EUR против практически всех валют, возможно это и будет разворотом для нисходящего тренда для пары EUR/USD. Это касается и для CHF. Для GBP возможно обновление минимумов, и после этого присоединение к усиливающимся европейским валютам. AUD имеет хорошие шансы укрепления против GBP (подразумевается обновление минимумов GBP/AUD), рост AUD/NZD. Ожидается также спад NZD против большинства валют. Для CAD также присутствует негативный настрой, возможен рост USD/CAD и спад CAD/JPY.

Всего наилучшего,

IzaTrade