На новостях из Украины рубль немедленно пополз вверх

Рубль подорожал до сессионного максимума 1,3156 к доллару после того, как президент Украины Петр Порошенко заявил, что он достиг соглашения о «постоянном прекращении огня» на Восточной Украине с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Путина говорит загадочные вещи: договоренности о прекращении огня не было, потому что Россия не является участником конфликта, но тем не менее, лидеры двух стран все же обсуждали, как этому самому конфликту положить конец. Эти силлогизмы нам не впервой, так что пока сидим и зачарованно смотрим, как поднимается рубль.

Рубль также вырос по отношению к евро, пара USD/RUB опустилась на 1,22% до 48,58 с рекордного максимума понедельника 48,71.

Опасения, что санкции против России выступят в качестве сопротивления росту еврозоны, оказывали давление на единую валюту в последние недели.



