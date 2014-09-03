Онлайн-ритейлер Zalando планирует IPO на 500 млн евро

Крупнейший в Европе интернет-магазин одежды и обуви Zalando объявил о планах вывести на Франкфуртскую биржу 10-11 процентов своих акций для фондирования дальнейшей экспансии.

В ходе планирующегося в этом году IPO компания хочет получить более 500 миллионов евро ($657 миллионов), при этом оценка всей компании составит порядка 6 миллиардов. Это IPO может стать крупнейшим размещением в Германии за многие годы.

Zalando присоединится к другим онлайн-ритейлерам, которые также планируют IPO в этом году, среди них китайский Alibaba и немецкая венчурная Rocket Internet, которая помогла основанию Zalando и многих других стартапов.

Zalando, которая представила новую рекламную кампанию, сайт, приложения на своей первой в истории пресс-конференции на прошлой неделе, сообщила, что в IPO будут размещаться только новые акции, что означает, что существующие акционеры не планируют выход из компании.

Источник, знакомый с условиями сделки, сказал, что Zalando планирует привлечь более 500 миллионов евро, а прайсинг планируется на неделе после 29 сентября.