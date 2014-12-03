EUR/USD находится на двухлетнем минимуме

В преддверии завтрашней встречи руководства ЕЦБ EURUSD продолжила движение вниз и опустилась до $1,2331 (на 14.05 мск), однако ранее сегодня «потрогала» уровень в $1,2323. Это было самое низкое значение пары с августа 2012 года.

В четверг ЕЦБ сделает свое стратегическое заявление по поводу монетарной политики на ближайшее время. Стабильно низкая в последнее время инфляция и крайне слабый темп восстановления экономики региона увеличили давление на регулятор по поводу расширения программы скупки активов(своеобразного аналога американского QE). А подобная политика, в свою очередь, скорее всего, сильно ударит по евро, который только что стабилизировался после своего ноябрьского падения до годовых минимумов.



Сегодня был опубликован пересмотренный отчет о PMI в еврозоне, и значение его было изменено в худшую сторону. «Учитывая продолжающееся снижение цен на нефть, мы теперь ожидаем, что инфляция в еврозоне останется крайне низкой в ближайшие месяцы. Это, по нашему мнению, должно дать стимул для ЕЦБ к серьезным мерам», — комментирует ситуацию аналитический отдел UBS.