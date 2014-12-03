EUR/USD находится на двухлетнем минимуме

В преддверии завтрашней встречи руководства ЕЦБ EURUSD продолжила движение вниз и опустилась до $1,2331 (на 14.05 мск), однако ранее сегодня «потрогала» уровень в $1,2323. Это было самое низкое значение пары с августа 2012 года.
В
четверг ЕЦБ сделает свое стратегическое
заявление по поводу монетарной политики
на ближайшее время. Стабильно низкая в
последнее время инфляция и крайне слабый
темп восстановления экономики региона
увеличили давление на регулятор по
поводу расширения программы скупки
активов(своеобразного аналога
американского QE).
А
подобная политика, в свою очередь, скорее
всего, сильно ударит по евро, который
только что стабилизировался после
своего ноябрьского падения до годовых
минимумов.
Сегодня был опубликован пересмотренный отчет о PMI в еврозоне, и значение его было изменено в худшую сторону. «Учитывая продолжающееся снижение цен на нефть, мы теперь ожидаем, что инфляция в еврозоне останется крайне низкой в ближайшие месяцы. Это, по нашему мнению, должно дать стимул для ЕЦБ к серьезным мерам», — комментирует ситуацию аналитический отдел UBS.