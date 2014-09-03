17 лучших акций для инвестора в сентябре

Сентябрь для инвесторов — неоднозначный, трудно угадать, чего от него ожидать. Но мы выделили 17 акций, которые сделают девятый месяц «запоминающимся» - в хорошем смысле.

Авиакомпания Delta Air Lines, онлайн-ритейлер Amazon и Chipotle Mexican Grill являются одними из нашего списка акций и входят в Standard&Poor's 500. Именно они «бомбили» рынок каждый сентябрь в течение последних пяти лет, по данным USA Today.

Видение ситуации, что на самом деле есть способы заработать деньги в сентябре, - это важный навык для инвесторов, которые придерживаются поговорки "Продавай в мае и уходи". Как правило, в это время года — осенью - некоторые инвесторы боятся совершать какие-то серьезные действия, менять состав своих инвестиций. Некоторые из них видят негативные ассоциации с осенью как слишком рискованным периодом и не хотят неприятностей. Попробуем исправить это мнение - эти акции покажут инвесторам, что мудрый выбор может основываться на данных прошлых лет - и даже даст возможность получить прибыль в течение этого месяца.

Одна из самых больших «победителей» сентября — акция компании Delta. Компания получила средний месячный прирост в сентябре на 19,6%, что выше на 1,9% среднего прироста рынка в течение последних пяти лет. В случае с Delta, запасы перед продажей и покупкой в сентябре дают немного обоснований - третий квартал, который закончится в сентябре, как правило, сентябрь является месяцем, когда авиакомпания получает наибольший доход. В 2013 году, например, выручка в сентябрьском квартале составила $10,5 млрд. Это на 8% выше выручки, чем во втором квартале.

Далее - Amazon, который наибольшую прибыль получает в последнем квартале. Но похоже, инвесторы играют в игру и состязаются с другими инвесторами, пытаясь вложить раньше, чем дргуие. Это вроде как битва умов - инвесторы должны предугадать действия друг друга. Интернет-магазин получил средний прирост за последние пять сентябрей 11%. Никто не хочет его пропустить и аналитики ожидают еще один доходный четвертый квартал в 2014 году, прогнозируя рост до 35%.

Не скажу, что все эти акции дают позитивные результаты каждый сентябрь. На самом деле, 12 из 17 акций сильно падали в цене в сентябре 2011 года, когда мир был в шоке после террористических атак. Хозяин гостиницы Marriott тогда получил самый трудный период, его акции снизились на 7% в сентябре 2011 года.

Таким образом, хотя сентябрь и имеет плохую репутацию у некоторых инвесторов, может показаться, что в этих случаях страхи сильно преувеличены.

Ниже приведен список из 17 акций в S&P 500, которые «победили» рынок в сентябре каждый из последних пяти лет:

Компания Символ Сент. 2011 Сент. 2013 Средний прирост за 5 лет (сентябрь)

Sandisk SNDK 10.1% 7.8% 12.2%

Cerner CERN 3.9% 14.1% 11.5%

Amazon.com AMZN 0.5% 11.3% 10.9%

Delta Air Lines DAL -0.4% 19.6% 10.2%

Motorola Solutions MSI -0.5% 6% 9.7%

Chipotle Mexican CMG -3.3% 5.1% 9.1%

General Electric GE -6.7% 3.2% 8.3%

Cognizant Tech. CTSH -1.2% 12.0% 7.6%

Google GOOGL -4.8% 3.4% 7.4%

Celgene CELG 4.1% 10.1% 7.3%

Alliance Data ADS -0.8% 8.1% 7.1%

Zimmer ZMH -6% 3.9% 6.8%

V.F. VFC 3.8% 6.3% 6.8%

Garmin GRMN -5.2% 10.8% 6.8%

Waters WAT -5.5% 7.4% 6.6%

Marriott Int’l MAR -7.0% 5.2% 6.1%

Pentair PNR -6.7% 8% 3.5%

S&P 500 SPX -7.2% 3% 3.5%