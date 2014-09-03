17 лучших акций для инвестора в сентябре
Прогнозы

17 лучших акций для инвестора в сентябре

3 сентября 2014, 10:41
Максим
Максим
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Сентябрь для инвесторов — неоднозначный, трудно угадать, чего от него ожидать. Но мы выделили 17 акций, которые сделают девятый месяц «запоминающимся» - в хорошем смысле.

Авиакомпания Delta Air Lines, онлайн-ритейлер Amazon и Chipotle Mexican Grill являются одними из нашего списка акций и входят в Standard&Poor's 500. Именно они «бомбили» рынок каждый сентябрь в течение последних пяти лет, по данным USA Today.

Видение ситуации, что на самом деле есть способы заработать деньги в сентябре, - это важный навык для инвесторов, которые придерживаются поговорки "Продавай в мае и уходи". Как правило, в это время года — осенью - некоторые инвесторы боятся совершать какие-то серьезные действия, менять состав своих инвестиций. Некоторые из них видят негативные ассоциации с осенью как слишком рискованным периодом и не хотят неприятностей. Попробуем исправить это мнение - эти акции покажут инвесторам, что мудрый выбор может основываться на данных прошлых лет - и даже даст возможность получить прибыль в течение этого месяца.

Одна из самых больших «победителей» сентября — акция компании Delta. Компания получила средний месячный прирост в сентябре на 19,6%, что выше на 1,9% среднего прироста рынка в течение последних пяти лет. В случае с Delta, запасы перед продажей и покупкой в сентябре дают немного обоснований - третий квартал, который закончится в сентябре, как правило, сентябрь является месяцем, когда авиакомпания получает наибольший доход. В 2013 году, например, выручка в сентябрьском квартале составила $10,5 млрд. Это на 8% выше выручки, чем во втором квартале.

Далее - Amazon, который наибольшую прибыль получает в последнем квартале. Но похоже, инвесторы играют в игру и состязаются с другими инвесторами, пытаясь вложить раньше, чем дргуие. Это вроде как битва умов - инвесторы должны предугадать действия друг друга. Интернет-магазин получил средний прирост за последние пять сентябрей 11%. Никто не хочет его пропустить и аналитики ожидают еще один доходный четвертый квартал в 2014 году, прогнозируя рост до 35%.

Не скажу, что все эти акции дают позитивные результаты каждый сентябрь. На самом деле, 12 из 17 акций сильно падали в цене в сентябре 2011 года, когда мир был в шоке после террористических атак. Хозяин гостиницы Marriott тогда получил самый трудный период, его акции снизились на 7% в сентябре 2011 года.

Таким образом, хотя сентябрь и имеет плохую репутацию у некоторых инвесторов, может показаться, что в этих случаях страхи сильно преувеличены.

Ниже приведен список из 17 акций в S&P 500, которые «победили» рынок в сентябре каждый из последних пяти лет:

Компания             Символ        Сент. 2011       Сент. 2013      Средний прирост за 5 лет (сентябрь)

Sandisk                    SNDK             10.1%                7.8%                12.2%

Cerner                     CERN              3.9%                 14.1%              11.5%

Amazon.com            AMZN              0.5%                 11.3%              10.9%

Delta Air Lines          DAL                -0.4%                19.6%               10.2%

Motorola Solutions    MSI                -0.5%                6%                    9.7%

Chipotle Mexican      CMG               -3.3%                5.1%                 9.1%

General Electric        GE                 -6.7%                3.2%                 8.3%

Cognizant Tech.       CTSH             -1.2%                12.0%               7.6%

Google                    GOOGL           -4.8%                3.4%                 7.4%

Celgene                  CELG               4.1%                10.1%                7.3%

Alliance Data           ADS               -0.8%                8.1%                  7.1%

Zimmer                  ZMH               -6%                   3.9%                  6.8%

V.F.                       VFC                3.8%                 6.3%                  6.8%

Garmin                  GRMN             -5.2%                10.8%                 6.8%

Waters                  WAT              -5.5%                 7.4%                  6.6%

Marriott Int’l           MAR              -7.0%                 5.2%                  6.1%

Pentair                   PNR              -6.7%                 8%                     3.5%

S&P 500                SPX               -7.2%                 3%                     3.5%

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