ФРС боится проблем с ликвидностью, но не признается в этом

Все более уязвимой стала американская экономика. Рынок тоже меняет свои правила и теперь некоторые участники с неохотой сглаживают волатильность. Фактически ФРС опасается кризиса ликвидности.

По прогнозу Управления финансовых исследований и разработок, финансовая система США уязвима и возможно повторение ситуации, которая была в октябре этого года. 15 октября на рынке гособлигаций были очень резкие колебания цен, которые перешли потом на фьючерсы, опционы и свопы. Хотя и прошло тогда все быстро и не принесло сильных проблем, такая непредсказуемая волатильность ставит под сомнение финансовую стабильность вообще.

В течение года больше всего были заметны проблемы с ликвидностью, то есть ее сокращение - участники рынка теряют возможность быстро покупать или продавать ценные бумаги при определенной цене. Есть страх, что вслед за отсутствием достаточного уровня ликвидности цены начнут колебаться более серьезно и это станет риском для финансовых рынков вообще.

Еще сложнее становится банкам — они тоже не привыкли еще к новым правилам. Теперь кредитование в форме наличных или ценных бумаг становится дороже. Но ФРС неприступен: без ужесточения правил не обойтись, потому что однажды избыточные заимствования уже привели к финансовому кризису 2008 году.

Однако, по мнению Управления финансовых исследований и разработок, финансовая система ныне наоборот, гораздо безопаснее, чем шесть лет назад. Но это не должно успокаивать рынок. А критики новых правил, которые говорили о том, что Вашингтон слишком далеко зашел в стремлении сократить риски банков, могут теперь праздновать небольшую победу.

Но самое интересное - справиться со всеми рисками ведь все равно не удалось. Сейчас прежний риск быстрого роста корпоративного кредитования опять актуален — он растет из-за небанковских финансовых учреждений, которые, к сожалению, уже вне досягаемости регуляторов.

Другие регуляторы не спешат как-то реагировать на не подтвержденные риски. И правда, зачем бороться с проблемой, наличие которой еще не доказано?