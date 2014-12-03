Американские индексы закончили день подъемом

«Большая тройка» Уолл-стрит во вторник выросла сильнее, чем в течение всего остального месяца. Доверие инвесторов поддержала оптимистичная статистика о расходах на строительство в США.

DJIA обновил исторический максимум и вырос на 0,58%; S&P 500 прибавил 0,64%; Nasdaq окреп на 0,60%.



Вчера о ноябрьских продажах отчитался американский автопром. На этих событиях выросли ценные бумаги Ford Motors (+0,8%) и General Motors (+1%). Fiat Chrysler Automobiles прибавил 3%.

Индекс энергетического сектора вырос на 1,3%, невзирая на продолжение спада нефтяных котировок. Росли акции железнодорожников и фармацевтов. Avanir Pharma, американская фармкомпания, прибавила сразу 13% на оптимизме о том, что ее за $3,54 млрд собирается купить японский холдинг Otsuka.

В S&P 500 один из самых сильных показателей по динамике — у TripAdvisor Inc, которая прибавила 7,9%.