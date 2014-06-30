Вполне возможно, что золото будет расти и дальше

Напомним, на позапрошлой неделе золото начало уверенно идти вверх. Это произошло на фоне того, что ФРС США распространила информацию о длительной стабилизации учетной ставки на текущем очень низком уровне. Соответственно, и вся прошлая неделя прошла под знаком уверенного роста: золото котировалось вокруг апрельских максимумов, котировки балансировали в промежутке 1305,65 — 1326,0. В итоге неделя дала прибавление 0,2% и закрылась на показателе $1316,02 за тройскую унцию.

В течение июня золото прибавило в цене порядка 5,5%. Среди причин такого его поведения — еще и российско-украинские проблемы, и иракский конфликт. Особенно сильно сказывается на цене на золото ситуация в Ираке: второй производитель нефти в ОПЕК рискует исчезнуть с рынка, а это означает серьезный скачок цен на «черное золото», серьезное «раскачивание лодки» мировой экономики. Соответственно, в такой ситуации более или менее надежным «укрытием» станет золото желтое, номинальное. Золотообменная биржа Шанхая уже заметно «расшевелилась». Объем торгов здесь 24 июня был максимальным с 10 февраля (тогда противостояние между Януковичем и оппозицией на Украине достигло своего апогея) и составил 23,3 тысячи килограммов.

С началом нового месяца на начавшейся неделе будет опубликовано много обновленных ключевых показателей мировой экономики. В связи с этим рынки будут корректироваться. Эксперты предполагают, что золото может «уйти» наверх за отметку 1326, и в этом случае новой его целью станет отметка 1346,01 (пик почти годовалой давности, 23 июля прошлого года).