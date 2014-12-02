Exxon Mobil уступила Microsoft свое место на пьедестале

Exxon Mobil с сегодняшнего дня — не первая и даже не вторая по величине рыночной капитализации компания Америки. В пятницу она упала на 4,2% в связи с 10%-ным падением цены на нефть. Вчера компания потеряла еще 2%. Это означает не только потерю немалых денег, но и передел американского биржевого пьедестала. Теперь № 2 в рейтинге — Microsoft, которая стабильно росла весь год. Exxon Mobil сползла на 3 место.

Такого позора Exxon не испытывала с 2004 года, когда в ее активах было 260 млрд долларов. Сегодня рыночная капитализация Microsoft составляет $400,8 млрд (после вчерашнего повышения на 1,7%), а вот злосчастная Exxon вчера уползла вниз на 2% и теперь стоит $391,1 млрд. Конечно же, оба этих гиганта рынка далеки от Apple, которая даже пережив вчерашнее резкое понижение на 3,2%, тем не менее, продолжает стоить $674,9 млрд.