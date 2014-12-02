Инвесторы потеряли $22,6 млрд от падения акций Apple

Первый день декабря не порадовал тех инвесторов, у кого в портфеле есть акции Apple. Вчера на закрытии торгов «яблочные» акции резко снизились в цене, от чего капитализация корпорации упала на $22,65 млрд. И это все за один день.

В итоге вчера акции Apple подешевели на 3,25%, закрылись на уровне $115,07. Таким образом, за 1 декабря акции упали на $3,86 — предыдущее закрытие было на отметке $118,93.

Может быть несколько причин такого неожиданного падения цен на акции.

Во-первых, это могла быть коррекция после долгого роста. В этом году акции Apple увеличились в цене на 40%, а на на прошлой неделе поставили новый рекорд в $119,75 за ценную бумагу.

Во-вторых, акции росли намного быстрее, чем прогнозировали аналитики. Например, еще в июле «потолком» для них считали уровень в $90-91 за акцию. Как комментируют аналитики нынешнее падение?

Дженнифер Вутон из MarketWatch уверен: «Несмотря на волну "бычьих" настроений, вызванных результатами компании в период распродаж "Черной пятницы", ряд неподтвержденных слухов мог вызвать массовую продажу».

Джен Манстер из Piper Jaffray прежде говорил, что предновогодний сезон 2014 года для Apple будет очень позитивным. Но в 2015 году результаты будут в разы ниже, если iWatch не понравится аудитории и компания не представит смарт-ТВ.

Кэйди Томпсон из CNBC говорит, что продажа акций «могла быть спровоцирована недавним изменением рейтинга технологического сектора со стороны Morgan Stanley, что и могло стать основным катализатором яростной фиксации прибыли. Холдинг сократил позиции по акциям Apple, пояснив это слишком резким удвоением цены актива за последние три года, и посоветовал своим клиентам сократить долю в Apple. Кроме того, ряд трейдеров озвучили обеспокоенность слухами о слабых продажах в "Черную пятницу"».

Но если посмотреть на график, цены акций все лишь вернулись на уровни двух недель назад, что выглядит больше как временная коррекция. И пока отметка в $117,00 будет серьезным барьером, который, скорее всего, не так просто будет взять.

По мнению аналитика Уолл-стрит Сюзанны Ли, причиной обвала котировок стала... камера iPhone 6. В последние дни в интернете появились сообщения, в которых пользователи жалуются, что фронтальная камера смещена. Более 170 человек на ресурсе Reddit писали о том, что со временем фронтальная камера сдвинулась влево относительно прорези для нее. Впрочем, проблема, если и существует, то вряд ли может повлиять на такое резкое падение акций. Так же, как не помешали компании слухи о «гнутых» новых айфонах.