«Роснефть» планирует сократить добычу нефти на 2 млн тонн

Крупнейшая в России нефтяная компания «Роснефть», которая является мировым лидером по запасам, может сократить добычу нефти почти на 2 млн тонн, сообщает в среду, 3 сентября, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к компании источники.

«Еще в середине этого года прогноз по снижению был хуже — на уровне 2-3 млн тонн. Но ситуацию удалось несколько улучшить»,— заявил один из собеседников издания.

В «Роснефти», в свою очередь, заявили, что по итогам шести месяцев компания «успешно осуществляет стабилизационную программу производства на месторождениях» и «приостановила историческое снижение добычи в ряде ключевых регионов Западной Сибири».



По данным ЦДУ ТЭК, по итогам первого полугодия «Роснефть» снизила добычу нефти на 0,5% — до 4,16 млн баррелей в сутки, тогда как добыча углеводородов в целом увеличилась на 4,6% — до 5 млн тонн в сутки. Источники издания связывают снижение добычи с уменьшением бурения: по данным ЦДУ ТЭК, за шесть месяцев «Роснефть» снизила разведочное бурение на 3% — до 102 100 м, эксплуатационное — на 15,7% до 2 703 700 м.

Такую политику собеседники газеты объясняют изменением отношений «Роснефти» с подрядчиками. С начала 2014 года компания попросила их снизить цены на свои услуги на 10-20%, и, кроме того, стала отказываться от услуг нефтесервисной Eurasia Drilling. «Это был очень крупный подрядчик, на котором было завязано довольно много работ, но сейчас есть установка с ним не работать», — рассказал один из источников. Он добавил, что компания экономит уже второй год, «но в итоге может получиться так, что в следующие годы придется вкладывать еще больше, чтобы наверстать падение добычи».

В «Роснефти» снижение объемов бурения объяснили пересмотром стратегии, согласно которой в 2014 году будет пробурено «немного меньше, чем изначально планировалось». Компания связывает это с переходом на более сложное горизонтальное бурение.