Кристин Лагард: «Низкие цены на нефть помогут подтолкнуть глобальную экономику»

Глава МВФ Кристин Лагард уверена в том, что низкие цены на нефть помогут американской экономике «разогнаться» на 3,5% в следующем году. Об этом она рассказала во время ежегодной встречи The Wall Street Journal CEO Council. Большая часть стран на политической карте мира тоже смогут оздоровить свои экономические системы. «Это хорошие новости для мировой экономики», - сказала глава МВФ.

Более низкие цены на нефть — это благо для большинства потребителей, которые меньше будут платить за бензин (это не относится, например, к России, где цена на бензин в 2015 году вырастет из-за введения налогового маневра). Однако же энергетические компании и экономические системы некоторых государств окажутся под большим давлением (а вот это относится, например, к России).



А вот для США низкие цены на энергию — стимул к ускорению развития экономики. В 2015 году рост должен увеличиться на 3,5% (оценки, которые давали всего лишь в октябре, ограничивались цифрой в 3,1%). Существенное улучшение ситуации, особенно с учетом того, что американская экономика после официального окончания рецессии 5 лет назад застряла на уровне 2%-ного ежегодного роста.

Впрочем, со стороны госпожи Лагард говорить о начале всемирного экономического роста — как минимум немного кривить душой. Разве только США сейчас и выглядят благополучно с точки зрения экономики.

Над еврозоной нависла угроза дефляции, поддерживаемая высоким уровнем безработицы, осторожностью потребителей и крайне слабыми экономиками большинства из 18 государств-членов сообщества. Впрочем, ожидается, что снижение цен на нефть позволит региону существенно сэкономить. Глава МВФ в очередной раз отметила, что для выхода из сложившейся ситуации политические лидеры всех стран содружества должны работать в тесном взаимодействии и не бояться решительных мер. Реформы рынка труда, агрессивная и инновационная монетарная политика, другие структурные реформы — всё это в сочетании с очень удачно подешевевшими энергоносителями может вытянуть Европу «за ушко да на солнышко».

Япония в третьем квартале официально уселась в лужу технической рецессии. Реформы «абэномики» продолжаются, но внедряются с большим скрипом. Для Японии госпожа Лагард тоже нашла отличный рецепт: нужно открыть рынок рабочей силы иммигрантам и усилить его женщинами. «Иначе возникает нелогичная ситуация: например, они вкладывают деньги в строительство — а на стройках работать некому», — отметила глава МВФ. Развивающиеся страны тоже показали признаки надвигающихся проблем. ВВП Китая в III квартале вырос в годовом выражении всего на 7,3% — это самый медленный темп роста более чем за 5 лет. Но вчера по мировым информагентствам прошли намеки на то, что Васька слушает, да ест: Китай замедляется, но закупает нефть с небывалым энтузиазмом, пополняя свои стратегические запасы «черного золота» на «черный день».

Разумеется, госпожа Лагард отлично понимает, что не для всех снижение нефтяных цен окажется благом: «Здесь будут и победители, и проигравшие (экспортеры). Для России низкие цены на черное золото только добавят экономике хрупкости и уязвимости».