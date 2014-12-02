«Большая тройка» Уолл-стрит закрылась на понижении

Вчерашние торги американские индексы закончили снижением. Этому способствовала слабая статистика о деловой активности сразу из трех ключевых регионов мира: Китая, еврозоны и США.
DJIA потерял
0,29%; S&P 500 снизился на
0,68%; Nasdaq ослаб на целых
1,34%. Такое поведение технологического
индекса легко объясняется тем, что вчера
очень загадочно и непредсказуемо повели
себя акции Apple: всего через
20 минут после начала торгов в течение
одной минуты они рухнули на 5%. Чуть позже
так же внезапно они отыграли часть
«сброшенной» цены, но в целом сессия
закончилась для «яблочной» компании с
понижением на 3,3%.
Среди интересных движений также можно отметить котировки киностудии Lions Gate: Ван Цзяньлинь, глава правления китайской компании Dalian Wanda Group Co, которая контролирует вторую по величине сеть кинозалов в Америке, публично заявил о своем намерении контролировать киностудию. В итоге стоимость Lions Gate подросла на 3%.