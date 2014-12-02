«Большая тройка» Уолл-стрит закрылась на понижении

Вчерашние торги американские индексы закончили снижением. Этому способствовала слабая статистика о деловой активности сразу из трех ключевых регионов мира: Китая, еврозоны и США.

DJIA потерял 0,29%; S&P 500 снизился на 0,68%; Nasdaq ослаб на целых 1,34%. Такое поведение технологического индекса легко объясняется тем, что вчера очень загадочно и непредсказуемо повели себя акции Apple: всего через 20 минут после начала торгов в течение одной минуты они рухнули на 5%. Чуть позже так же внезапно они отыграли часть «сброшенной» цены, но в целом сессия закончилась для «яблочной» компании с понижением на 3,3%.



Среди интересных движений также можно отметить котировки киностудии Lions Gate: Ван Цзяньлинь, глава правления китайской компании Dalian Wanda Group Co, которая контролирует вторую по величине сеть кинозалов в Америке, публично заявил о своем намерении контролировать киностудию. В итоге стоимость Lions Gate подросла на 3%.