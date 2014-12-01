Россия будет обменивать зерно на иранскую нефть

Сегодня глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что в ближайшее время Россия начнет поставлять зерно и промтовары в Иран в обмен на нефть.

"Этот вопрос поднимался. В этом направлении мы работаем, здесь есть множество технических вопросов, связанных со списком товаров. Каждая страна имеет свое представление, связанное с логистикой, доставкой, страхованием и т.д. Рассчитываем, что в близкое время может быть завершена ", – заявил он.

Кроме зерна планируется экспортировать «широкий список товаров». Когда начнут такой обмен, пока тоже неизвестно.

Ранее в новостях уже сообщалось, что Россия увеличила закупки нефти из Венесуэлы. "Роснефть" скупает иностранную нефть, чтобы поставлять на немецкие заводы, а нефтепродукты — для продажи на территории Германии. Закупка нефти из-за рубежа Германии обходится дороже, чем в России.