Курсы валют будоражат: доллар за 52 руб., евро за 64,4 руб.

Сегодня валютные торги на Московской бирже начались резким падением рубля. Курсы доллара и евро в очередной раз ставят рекорды. Так, доллар в 10:10 по мск почти дошел до 52 рублей (был на отметке в 51,9995), добавил 1,59 руб. к уровню закрытия. Евро на 10:11 по мск торговался за 64,6 руб., рост был на 1,7 руб. Максимум дня — 64,94 руб. за евро.

Сейчас пары торгуются следующим образом: USD/RUB за 51,752 (рост на 2,92%), EUR/RUB — 64,384 (рост на 2,84%).

Главная причина обвала рубля — снижение стоимости нефти Brent ниже $68 за баррель. Скорее всего, на нефть все еще влияет решение ОПЕК отказаться от сокращения квот на добычу. Так считает руководитель департамента аналитики Profit Group Глеб Задоя. «Оставшись без поддержки в виде налогового периода, рубль оказался один на один с рынком, который пока не торопится открывать длинные позиции», — говорит аналитик.

Сейчас участников торгов интересует только то, как оперативно вмешается в процесс российский центробанк, который обещал поддерживать национальную валюту, если ее курс будет угрожать финансовой стабильности страны.