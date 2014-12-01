Календарь на 1 — 5 декабря: значимые события и макростатистика

Начинающаяся неделя принесет несколько интересных событий. Заседания по монетарной политике проведут несколько крупных регуляторов: европейский, британский, канадский и австралийский. В пятницу выйдет статистика по безработице в США. Эти и другие события составят мировой экономический фон. Мы предлагаем познакомиться с подробным календарем на неделю.



В понедельник 1 декабря выходит китайский PMI для производственной сферы. Этот показатель косвенно может повлиять на нефтяные цены (с учетом того, что Китай — крупнейший потребитель нефти в мире). Еще PMI продемонстрирует Великобритания, а в США будут опубликованы данные по производственной активности от Института управления поставками.

2 декабря, во вторник, в Австралии выйдет в свет статистика по объему разрешений на строительство. Чуть позже состоится выступление представителей национального регулятора Австралии, где будет объявлена процентная ставка и оглашено сопроводительное заявление.

Испания опубликует статистику динамики занятости, а Британия — отчет о деловой активности в строительстве.

В среду, 3 декабря свой ВВП огласит Австралия. Из Китая поступят данные об активности в сервисной сфере. Британия тоже выпустит индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг.

В еврозоне выйдут в свет данные о розничных продажах и индикатор потребительских расходов.

США покажет миру отчет ADP о количестве новых рабочих мест в частном бизнесе. Канадский регулятор огласит решение по процентной ставке и сопроводит его заявлением.

В четверг, 4 декабря, будут опубликованы данные о розничным продажам и торговому балансу в Австралии. В Великобритании состоится крупное событие — процентную ставку объявит Банк Англии. Однако гораздо с большим интересом мир ждет, когда то же самое сделает ЕЦБ: оглашение процентной ставки и пресс-конференция Марио Драги состоится тоже в четверг, но чуть позже.

В пятницу, 5 декабря, в Германии выйдут в свет цифры об объеме промышленных заказов. В США выйдет отчет о числе рабочих мест, безработице и среднему уровню зарплаты. Это ключевая цифра пятницы, которая сможет частично оценить, как в целом обстоят дела у американской экономики.