Сделку между Facebook и WhatsApp проверит антимонопольный регулятор ЕС

На днях европейская комиссия, которая выполняет функцию основного антимонопольного регулятора в ЕС, разослала подробнейшие опросные листы клиентам и конкурентам соцсети Facebook и сервиса по обмену сообщениями WhatsApp, ранее объявивших о планах по слиянию, пишет The Wall Street Journal. Клиенты получили немалые по объему опросники - в 70 страниц.



Поводом для начала проверки послужили жалобы конкурентов, в частности представители телекоммуникационной отрасли. Они утверждают, что покупка сервиса WhatsApp, предлагающего бесплатную пересылку коротких сообщений, видео и фотографий, позволит Facebook занять доминирующую позицию на европейском рынке мгновенных сообщений.

По данным WSJ, 70-страничную анкету получили телекоммуникационные компании, операторы социальных сетей и поставщики иных интернет-услуг. Аналитики отмечают, что объем анкеты вызывает удивление - в предварительном опросе было всего восемь страниц – и новый опросник может говорить о намерении регулятора всерьез заняться сделкой.

Опросник содержит массу пунктов, которые позволят прояснить мнение респондентов относительно того, как слияние компаний отразится на рынке. В частности, анкета содержит детальные вопросы о том, как обстоят дела с конкуренцией между соцсетями, об использовании функционала соцсетей и приложений для звонков и пересылки сообщений, и о правилах сбора и обработки данных пользователей.

Facebook объявила о покупке WhatsApp за $19 млрд в феврале, и уже в апреле сделка получила одобрение Федеральной торговой комиссии США. Официальное уведомление было направлено в Еврокомиссию лишь 29 августа, и обычно регулятору требуется 25 рабочих дней на то, чтобы либо одобрить сделку, либо принять решение о проведении более детального анализа.