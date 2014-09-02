Мнение: эксперт Danske Bank - внимание вновь переключается на ситуацию в Украине

Старший аналитик Danske Bank Мортен Хельт отмечает, что, похоже, геополитические проблемы, связанные с ситуацией вокруг России и Украины, вновь обострились,

«На геополитическом фронте ситуация на Украине вновь вышла на передний план - повстанцы делают успехи в восточной части страны. Вчера украинская армия покинула аэропорт Луганска под натиском танкового батальона вооруженных сил России на востоке страны. Правительство Украины, похоже, позицию и сейчас утверждает, что война происходит именно с Москвой», - добавил эксперт.

Между тем, в статье FT.com говорилось, что украинский президент Перт Порошенко обвинил Москву в применении «прямой и неприкрытой агрессии» против его страны. В свете новых признаков прямой российской интервенции возрастает угроза введения нового раунда санкций. Минувшей ночью канцлер Германии Ангела Меркель заявила о скором введении новых, более жестких санкций против России в случае дальнейших подтверждений того, что за «атаками» на Украине стоит Москва.