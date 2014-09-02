Медведев создает Фонд развития промышленности на 18,5 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил во вторник, что он подписал распоряжение о создании Фонда развития промышленности с объемом средств 18,5 млрд рублей на три года, сообщает агентство «Интерфакс».

О подписанном распоряжении Медведев объявил на встрече с вице-премьерами правительства. «Одна из основных задач этого нового фонда — выдача займов на этапе предбанковского финансирования промышленных предприятий», — приводит агентство слова премьер-министра. Медведев пояснил, что новый фонд будет финансировать НИОКР и технико-экономические обоснования, что сделает более эффективной реализацию научного потенциала российской промышленности.

Вице-премьер Аркадий Дворкович объявил в ходе заседания, что размер фонда на ближайшие три года составит 18,5 млрд рублей. Эти средства заложены в проекте бюджета на трехлетнюю перспективу.

Финансироваться из этих средств будут проекты среднего размера объемом от 150 млн до 2 млрд рублей. Первый миллиард рублей может быть выделен из фонда уже в 2014 году. Значит, первое финансирование может быть открыто уже в декабре текущего года.

Дворкович сообщил, что новый фонд будет создан на базе уже существующего Фонда технологического развития, который выдавал займы организациям, задействованным в инновационных проектах среднего размера. У нового фонда появится новое направление — финансирование компаний на предбанковской стадии. Речь идет о НИОКР, проектной документации, технико-экономических обоснованиях и, в случае необходимости, небольших займах, которые могут понадобиться на начало работы.