В четверг Европа носила зеленое. Виноделы веселились, нефтяники горевали.

Большая часть индексов Старого Света в четверг показала рост. DAX показывает уверенное ралли и рос вот уже одиннадцатую сессию подряд, прибавив 0,60%. САС 40 вырос на 0,20%, FTSE чисто символически, но прибавил 0,09%. Индекс крупнейших предприятий региона Dow Jones Euro Stoxx 50 прибавил 0,58%.

Оптимистичные настроения четверга на биржах Европы связано в основном с сильной статистикой из Германии: там до рекордно низкого уровня в 6,6% упала безработица, а в среду стало известно, что в ноябре, вопреки ожиданиям аналитиков, внезапно вырос индекс доверия предпринимателей к экономике. Словом, «локомотив» еврозоны чувствует себя лучше, чем всем казалось ранее.



Что касается отдельных производителей, то рост на 2,5% показал, например, крупный франузский винодел Remy Cointreau SA, отчитавшись об операционной прибыли, превысившей ожидания рынка.

Рухнули акции компаний, связанных с нефтяной отраслью (чего, собственно, и следовало ожидать на фоне вчерашнего обрушения нефтяных котировок). Так, Royal Dutch Shell стала дешевле на 3,7%; Total потеряла 4,1%; Statoil рассталась с 4,4% капитализации, а BG – c 6%.



