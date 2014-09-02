ЦБ ищет банки-однодневки

Центробанк РФ в последние дни стал чаще запрашивать у банков детальную информацию о деятельности их заемщиков, жалуются менеджеры кредитных учреждений. В ЦБ считают, что банкам следует знать своих заемщиков досконально, чтобы адекватно формировать резервы по выданным кредитам.

«Запросы со стороны ЦБ идут постоянно и очень активно, и в первую очередь это касается довольно крупных заемщиков», — рассказывает топ-менеджер банка из второй сотни. По его словам, регулятор заставляет не только запрашивать у клиентов информацию о выписках по счетам в других банках, но и по счетам их контрагентов в других банках. Такие запросы банкир считает незаконными. «Это нарушает все возможные представления о коммерческой тайне. То есть мы заставляем клиента просить у своего контрагента выписки по его счетам.

«Сотрудники ЦБ проверяют, платят ли клиенты зарплату и налоги с нее, платят ли компании аренду», — рассказал РБК предправления небольшого банка, находящегося за пределами первой сотни. По его словам, ЦБ может запросить клиентские документы, например бухгалтерскую отчетность, таможенные декларации, выписки из других банков за определенный период времени или даже за несколько лет.

«В последнее время надзорные органы проявляют интерес практически ко всем заемщикам, — добавляет акционер небольшого московского банка. — У них там появилась какая-то программа, которая видит все пересечения платежей, налоговых поступлений и т.д. Они ею стали активно пользоваться». По словам банкира, чей банк входит во вторую сотню, регулятор запрашивает информацию не только о заемщиках, но и даже о клиентах, у которых есть просто счета в банке, запрашивая их финансовую отчетность.

В пресс-службе Банка России РБК сообщили, что ЦБ в рамках реализации функций банковского надзора запрашивает у банков информацию, необходимую для оценки адекватности формирования ими резервов. «К числу таких сведений относится информация, которая может характеризовать как финансовое положение заемщика, так и обслуживание им долга. Банки должны иметь эти данные и использовать их при оценке заемщиков», — отметили в пресс-службе ЦБ. Банкир из крупного банка объяснил РБК, что все запрашиваемые ЦБ сведения нужны для выявления фирм-однодневок.

С начала 2014 года Банк России отозвал 58 лицензий у кредитных организаций, из которых 23 лишились лицензий по причине того, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал достаточные резервы, у 21 — из-за отмывания доходов, полученных преступным путем. Остальные лишились лицензии из-за уменьшения капитала, потери ликвидности и недостоверной отчетности