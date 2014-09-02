Apple проверяет свои сервисы после утечки фотографий звезд

Компания Apple начала проверку по сообщениям о возможной уязвимости в облачном сервисе iCloud, которая могла позволить хакерам взломать аккаунты знаменитостей и опубликовать в интернете их фотографии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Apple Натали Керрис.

«Мы воспринимаем вопросы конфиденциальности пользователей очень серьезно и активно изучаем эти данные», — заявила представитель компании.

Один из пользователей сайта Github.com 30 августа написал, что обнаружил уязвимость в сервисе Find My iPhone, позволяющем обнаружить местоположение пропавшего устройства Apple и удаленно заблокировать его. По данным пользователя, из-за этой уязвимости устройство не блокировалось после неоднократного введения неправильного пароля. В результате злоумышленники получали возможность подбирать пароли к чужому аккаунту в iCloud неограниченное число раз до выявления верного.

Два дня спустя на сайте 4chan были опубликованы личные фотографии более 100 знаменитостей, включая актрису Дженнифер Лоуренс (№2 в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes, доход — $34 млн), певицу Рианна (№8 в рейтинге самых влиятельных знаменитостей мира, доход - $48 млн), моделей Кейт Аптон и Кару Делевинь (№3 и №6 в рейтинге самых высокооплачиваемых моделей мира, доходы - $7 млн и $3,5 млн соответственно). Представитель Дженнифер Лоуренс подтвердил достоверность снимков и заявил, что они обратились в правоохранительные органы и намерены добиваться судебного преследования людей, опубликовавших в интернете фотографии актрисы.

Сразу после появления фотографий в Сети портал Buzzfeed предположил, что хакеры взломали iPhone звезд, используя уязвимость в iCloud – облачном сервисе, используемом для хранения данных с мобильных устройств Apple.